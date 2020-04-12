Составлен ТОП-5 шестиколёсных автомобилей





Открывателем топа стала модель Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6. Внедорожник начали выпускать в 2013 году и от стандартного «гелика» его отличает качественная отделка, производительный 5,5-литровый двигатель, мощность которого 544 л. с., и наличие третьей оси. Автомобиль немецкого производства может похвастаться тем, что разгоняется до 100 км/час за 9 секунд даже невзирая на огромный вес и достаточно крупные размеры.Следом за ним своё месте в списке занимает спорткар Tyrrell P34. Модель является доказательством того, что некоторые внедорожники оснащаются дополнительными колесами. Автомобиль был разработан конструктором Дереком Гарднером для участия в Чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 в сезоне 1976 года. Болид оснащался четырьмя небольшими 10-дюймовыми колесами спереди, тем не менее не имел существенного преимущества перед четырехколесными соперниками.Бронзу завоевал Ferruccio Covini C6W. Дизайнер Ферруччио Ковини решил установить четыре колеса спереди, что позволило бы улучшить управляемость. Идея для проекта появилась в 70-х годах, однако длительное время ввиду недостаточного количества финансов была лишь чертежом. В 2004 году разработали обновленную модель, а через год завершённая версия дебютировала на Международном салоне de l’Auto. Оборудовано авто 4,2-литровым мотором мощностью 440 л. с., что позволяло ему разгоняться до 300 км/ч.Далее идёт Hennessey Goliath 6x6, который позиционирует себя как шестиколесная версию пикапа Chevrolet Silverado Trail Boss 2019 года. Подвеска автомобиля была полностью изменена для установки дополнительной задней оси. Также машина имеет специальный комплект для увеличения клиренса на 8 дюймов. Под капотом этого "гиганта" размещается 450-сильный двигатель.Закрепляющим звеном списка стал Land Rover Defender 6x6. Специалисты Chelsea Truck Company тоже разработали свой шестиколесный пикап, основываясь на популярном Defender. Дополнительная задняя ось является полностью функциональным элементом подвески. Стоит отметить, что тюнеры позаботились о внешней и внутренней отделке. Автомобиль может похвастаться модифицированными бамперами и обновлённой решёткой радиатора. Снаружи элементами декора служат 18-дюймовые колеса с покрышками 265/65 Cooper Discoverer A/T3 Sport. В движение транспортное средство приводит мощный 6,2-литровый мотор V8 с отдачей 430 л. с., работающий сообща с шестиступенчатой АКПП.