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Учёные определили биологический возраст человека с помощью бактерий в кишечнике

Учёные из компании Insilico Medicine (США), которая находится в Роквилле, выяснили, что бактерии в кишечнике помогают устанавливать биологический возраст человека. Данный метод имеет погрешность, не превышающую 4 года.

Эксперты смогли изучить 3 663 образца микроорганизмов кишечника, которые взяли у 1 165 здоровых людей, живущих в различных населённых пунктах планеты. В эксперименте принимали участие люди в возрасте от 20 до 90 лет. Они были разделены на 3 группы.

Первая состояла из добровольцев, возраст которых не превышал 39 лет, вторая - из респондентов от 40 до 69 лет, третья - из участников от 70 до 90 лет. Данные, которые в итоге удалось получить, обработали с помощью технологии ИИ и при использовании программы машинного вычисления результатов. Согласно итогам исследования, учёные сделали вывод, что установить биологический возраст человека помогает наличие в кишечнике бактерий. Учёные отмечают, если этот способ найдёт отклик среди других специалистов, его можно будет применять во всех клиниках.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 06:00

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