Ученые: Потеря обоняния может предвещать более страшные последствия, чем COVID-19
Американские ученые, которые работают в Университете Мичигана, установили, как организм реагирует на запахи. Оказалось, что потеря обоняния говорит о более страшных последствиях, чем заражение COVID-19.
В прошлом столетии ученые провели эксперимент, в котором испытуемым предлагалось распознать 12 самых узнаваемых запахов. В исследовании принимали участие более двух тысяч человек старше 70 лет. Как только добровольцы теряли обоняние, это означало, что они скоро умрут. Теория ученых пока не получила официального подтверждения, поэтому взаимосвязь между распознаванием запахов и смертью будут еще изучать.
Ранее исследователи сообщили о том, что одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией является потеря обоняния. По словам пациентов, сначала они переставали ощущать вкус еды, после чего у них начинался сухой кашель и повышалась температура. Согласно данным британских ученых, которые представляют Королевский колледж, у 59% зараженных, которые жаловались на потерю обоняния, тест на COVID-19 был положительным. На этот симптом врачи ориентируются чаще, чем на повышенную температуру тела пациента.
В прошлом столетии ученые провели эксперимент, в котором испытуемым предлагалось распознать 12 самых узнаваемых запахов. В исследовании принимали участие более двух тысяч человек старше 70 лет. Как только добровольцы теряли обоняние, это означало, что они скоро умрут. Теория ученых пока не получила официального подтверждения, поэтому взаимосвязь между распознаванием запахов и смертью будут еще изучать.
Ранее исследователи сообщили о том, что одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией является потеря обоняния. По словам пациентов, сначала они переставали ощущать вкус еды, после чего у них начинался сухой кашель и повышалась температура. Согласно данным британских ученых, которые представляют Королевский колледж, у 59% зараженных, которые жаловались на потерю обоняния, тест на COVID-19 был положительным. На этот симптом врачи ориентируются чаще, чем на повышенную температуру тела пациента.
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:34