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Названы главные причины поломки шаровых опор

Многие автомобилисты допускают ошибки при ремонте шаровых опор, что приводит к снижению ресурса детали. Эксперты назвали главные причины поломки данной части авто, чтобы предотвратить преждевременный дефект изделия.
Названы главные причины поломки шаровых опор

Согласно статистике, ресурс шаровых опор должен достигать примерно 150 тысяч километров. Однако на практике данная деталь выходит из строя намного быстрее. Чтобы избежать лишних расходов и проблем, эксперты назвали главные причины поломки изделия. В первую очередь следует обратить внимание на смазку под пыльником. Некоторые производители не добавляют масла на деталь, поэтому автовладелец должен проверить изделие перед установкой. Если смазки нет, то следует её нанести самостоятельно, чтобы избежать быстрого износа. Во-вторых, следует не забывать о систематическом осмотре шаровых опор. Молодые автомобилисты забывают про это правило после установки детали, будучи уверенным в ее исправности. Все же на практике запчасть требует к себе большего внимание и своевременного ремонта во избежание серьезных проблем.

Третьей и самой распространенной причиной поломки шаровых опор является эксплуатация транспортного средства на высоких скоростях при плохом дорожном покрытии. В таком случае ресурс детали снижается в несколько раз. При этом изделие может выйти из строя в самый неподходящий момент, создав аварийную ситуацию на дороге. Следует помнить про безопасность и не допускать подобного отношения к автомобилю, поскольку в таком случае может пострадать не только бюджет собственника машины, но и его здоровье.

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Авто / Важно
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 04:00

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