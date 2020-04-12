Половина пум в Йеллоустонском национальном заповеднике заражена чумой





Автор научной работы Марк Элброх сообщил, что жертвами чумы стали взрослые пумы за исключением одного 3-месячного котёнка. Так как исследование проводили в течение несколько лет, были задействованы анализы и живых особей (17), и погибших (11). Из обследованных представителей семейства кошачьих положительный анализ на чуму выявили у восьми живых пум и четырёх мертвых.Представители международного биосферного заповедника уверяют, что горные львы (кугуары), как правило, не подходят к людям, а это значит, что пумы никого не могут заразить. Тем не менее, исследователи рекомендуют охотникам быть осторожными.