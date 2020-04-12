Половина пум в Йеллоустонском национальном заповеднике заражена чумой
У 12 из 28 обследованных пум в Йеллоустонском национальном заповеднике выявлена чума. При этом, директор проекта Рuma для Panthera Марк Элброх заявил, что заболевание не опасно для человека.
Автор научной работы Марк Элброх сообщил, что жертвами чумы стали взрослые пумы за исключением одного 3-месячного котёнка. Так как исследование проводили в течение несколько лет, были задействованы анализы и живых особей (17), и погибших (11). Из обследованных представителей семейства кошачьих положительный анализ на чуму выявили у восьми живых пум и четырёх мертвых.
Представители международного биосферного заповедника уверяют, что горные львы (кугуары), как правило, не подходят к людям, а это значит, что пумы никого не могут заразить. Тем не менее, исследователи рекомендуют охотникам быть осторожными.
Автор научной работы Марк Элброх сообщил, что жертвами чумы стали взрослые пумы за исключением одного 3-месячного котёнка. Так как исследование проводили в течение несколько лет, были задействованы анализы и живых особей (17), и погибших (11). Из обследованных представителей семейства кошачьих положительный анализ на чуму выявили у восьми живых пум и четырёх мертвых.
Представители международного биосферного заповедника уверяют, что горные львы (кугуары), как правило, не подходят к людям, а это значит, что пумы никого не могут заразить. Тем не менее, исследователи рекомендуют охотникам быть осторожными.
В мире
Добавил: Кругликова Снежана Сегодня, 19:13