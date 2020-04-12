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Балерина Анастасия Волочкова назвала секретом сохранения фигуры во время самоизоляции посещение бани

Балерина Анастасия Волочкова в своём микроблоге в Instagram рассказала о секрете сохранения фигуры при соблюдении режима самоизоляции. Танцовщица отметила, исключив вредную пищу и выполняя физические нагрузки даже находясь дома, можно избавиться от лишних килограммов благодаря бане.

Анастасия Волочкова сообщила, что пребывая на самоизоляции больше времени уделяет работе над собой. В режим дня танцовщица внесла ежедневные занятия и репетиции, которые позволяют расходовать энергию и бороться с лишними килограммами. Благодаря этому у неё получилось подтянуть фигуру, а результаты продемонстрировать поклонникам. Балерина предстала на снимке в облегающем светло-голубом купальнике.

Знаменитость отметила, держать себя в форме ей помогает поход в баню, а также некоторые ограничения в еде. Так, она исключила вредную и жирную пищу из рациона. "Мой завтрак состоит из половины чашки овощного острого бульона, на ужин будет два вареных всмятку яйца", – сообщила танцовщица. Она порекомендовала подписчикам проявлять как можно больше активности, даже соблюдая режим самоизоляции. Большинство отмечают, постоянное нахождение в домашних условиях способствует расслаблению и накапливаю лишних килограммов. Звезда заявила, для лёгких физических упражнений нет необходимости приобретать спортивный инвентарь и места много не требуется, достаточно желания, а результат станет заметен через несколько дней.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:06

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