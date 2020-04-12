Муж экс-супруги Григорьева-Апполонова Андрей Зубко впервые показал лицо трехмесячного сына

Спортсмен написал рост и вес сына в трехмесячном возрасте. Андрей Зубков признался, что сын иногда не спит ночами, но он самый милый и веселый ребенок на планете. Отец признался в любви малышу и пообещал, что сделает все для его счастья и благополучия. Многим фолловерам показалось, что маленький Саша больше похож на баскетболиста.Роман экс-супруги Григорьева-Апполонова и спортсмена развивался довольно стремительно. После того, как Мария Зубкова ушла от «рыжего Иванушки», спустя несколько месяцев она вновь вышла замуж. В январе у пары появился на свет сын. Брак с бывшим мужем длился 16 лет, но расставание ни для кого из них неожиданностью не стало. По словам музыканта, у него нет обиды на экс-супругу, однако он любит ее, как и в первый день знакомства.