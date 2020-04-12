Активисты в Нидерландах поджигают вышки связи 5G, поскольку считают их опасными для человека





За последнюю неделю в Нидерландах официально зафиксировано пять случаев поджога оборудования одного из мобильных операторов. Согласно распространённой информации, в государстве сформировалось сразу несколько групп, которые обеспокоены введением в стране сетей 5G. Активисты уверены, что подобные технологии негативно сказываются на здоровье людей, а также позволяют злоумышленникам легко получить доступ к конфиденциальной информации пользователей. Пока правительство Нидерландов официально не связывает случаи поджога вышек мобильных операторов с активистами, но указанные событие начали происходить после формирования указанных группировок. В данный момент в стране нет 5G-покрытия, поскольку операторы только проводят тестирование, но подобное противостояние может значительно замедлить этот процесс.Стоит отметить, ранее схожие случаи были зафиксированы и в Великобритании. Неизвестные также поджигали вышки связи 5G, чтобы предотвратить внедрение технологии. После этого правительство Англии сразу провело разъяснительную работу с населением и уверило граждан, что 5G не несет опасности для людей. После этого случаи вандализма прекратились.