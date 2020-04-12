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Эксперты ВЭБ оценили влияние коронавируса на экономику и доходы граждан РФ

По словам экспертов Института исследований ВЭБ, необходимо оказание новых мер поддержки бизнеса, а также коррекция бюджета. К таким выводам они пришли после оценки влияния коронавируса на доходы граждан РФ и экономику государства.
Эксперты ВЭБ оценили влияние коронавируса на экономику и доходы граждан РФ

Эксперты прогнозируют, что с текущего месяца по июнь из-за карантинных мер и обвала рыночной стоимости нефти экономика упадет на 18%. При этом, реальные доходы граждан снизятся на 17,5%. Эти показатели - нижняя точка, после чего будет постепенное восстановление. В текущем году ВВП сократится на 3,8%, но в 2021 году российская экономика продемонстрирует рост от 4 до 4,8%. Эксперты называют этот сценарий оптимистичным, но возможен он только в том случае, если правительство реализует антикризисные меры. Благодаря этому малый бизнес с лета начнет свое восстановление. Если масштабы поддержки предпринимателей будут ограничены, то экономисты прогнозируют L-образное восстановление экономики. Это означает, что падение сменит длительный и медленный рост.

Сценарий ВЭБ основан на том, что пик COVID-19 придется в РФ на конец этого месяца и начало мая. Режим самоизоляции и сокращение жестких карантинных мер возможны с мая или июня. Это зависит от размера населенного пункта и эпидемиологической ситуации.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:31

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