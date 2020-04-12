"Это выше его достоинства": Андрей Разин прокомментировал заявление Муцениеце о её избиении экс-супругом Прилучным

«Она нападает на него из-за своего неуемного и очень сложного характера, поэтому Павел не может найти с ней общий язык. Информация об избиениях и издевательствах является ложью. Павел никогда не опустится до того, чтобы избивать женщину», - заявил Разин.

Ранее Агата Муцениеце утверждала, что Павел Прилучный применил физическое насилие над ней и во время самоизоляции выгнал с детьми из дома. Андрей Разин призвал поклонников пары и представителей СМИ не верить данной информации, поскольку она является провокацией со стороны актрисы.Он также считает, что Муцениеце «специально нацелена на уничтожение» Прилучного, поэтому решила его ославить., - добавил продюсер. Разин предположил, что сложность характера Агаты Муцениеце продиктована её латвийским происхождением. Он порекомендовал русским мужчинам принимать взвешенное решение перед тем, как жениться на жительнице Прибалтики.