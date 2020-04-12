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"Это выше его достоинства": Андрей Разин прокомментировал заявление Муцениеце о её избиении экс-супругом Прилучным

Музыкальный продюсер Андрей Разин решил высказаться по поводу ситуации, которая разворачивается между актрисой Агатой Муцениеце и её супругой актером Павлом Прилучным. Он призвал общественность не обращать внимание на провокацию, устроенную моделью.

Ранее Агата Муцениеце утверждала, что Павел Прилучный применил физическое насилие над ней и во время самоизоляции выгнал с детьми из дома. Андрей Разин призвал поклонников пары и представителей СМИ не верить данной информации, поскольку она является провокацией со стороны актрисы.
«Она нападает на него из-за своего неуемного и очень сложного характера, поэтому Павел не может найти с ней общий язык. Информация об избиениях и издевательствах является ложью. Павел никогда не опустится до того, чтобы избивать женщину», - заявил Разин.

Он также считает, что Муцениеце «специально нацелена на уничтожение» Прилучного, поэтому решила его ославить. «Я полагаю, что все высказывания, сделанные Агатой, были сделаны из-за ревности. Жизнь Павла превратилась в настоящий кошмар благодаря ей. Она специально настраивает детей против него», - добавил продюсер. Разин предположил, что сложность характера Агаты Муцениеце продиктована её латвийским происхождением. Он порекомендовал русским мужчинам принимать взвешенное решение перед тем, как жениться на жительнице Прибалтики.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:38

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