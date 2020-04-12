"Это выше его достоинства": Андрей Разин прокомментировал заявление Муцениеце о её избиении экс-супругом Прилучным
Музыкальный продюсер Андрей Разин решил высказаться по поводу ситуации, которая разворачивается между актрисой Агатой Муцениеце и её супругой актером Павлом Прилучным. Он призвал общественность не обращать внимание на провокацию, устроенную моделью.
Ранее Агата Муцениеце утверждала, что Павел Прилучный применил физическое насилие над ней и во время самоизоляции выгнал с детьми из дома. Андрей Разин призвал поклонников пары и представителей СМИ не верить данной информации, поскольку она является провокацией со стороны актрисы.
Он также считает, что Муцениеце «специально нацелена на уничтожение» Прилучного, поэтому решила его ославить. «Я полагаю, что все высказывания, сделанные Агатой, были сделаны из-за ревности. Жизнь Павла превратилась в настоящий кошмар благодаря ей. Она специально настраивает детей против него», - добавил продюсер. Разин предположил, что сложность характера Агаты Муцениеце продиктована её латвийским происхождением. Он порекомендовал русским мужчинам принимать взвешенное решение перед тем, как жениться на жительнице Прибалтики.
Ранее Агата Муцениеце утверждала, что Павел Прилучный применил физическое насилие над ней и во время самоизоляции выгнал с детьми из дома. Андрей Разин призвал поклонников пары и представителей СМИ не верить данной информации, поскольку она является провокацией со стороны актрисы.
«Она нападает на него из-за своего неуемного и очень сложного характера, поэтому Павел не может найти с ней общий язык. Информация об избиениях и издевательствах является ложью. Павел никогда не опустится до того, чтобы избивать женщину», - заявил Разин.
Он также считает, что Муцениеце «специально нацелена на уничтожение» Прилучного, поэтому решила его ославить. «Я полагаю, что все высказывания, сделанные Агатой, были сделаны из-за ревности. Жизнь Павла превратилась в настоящий кошмар благодаря ей. Она специально настраивает детей против него», - добавил продюсер. Разин предположил, что сложность характера Агаты Муцениеце продиктована её латвийским происхождением. Он порекомендовал русским мужчинам принимать взвешенное решение перед тем, как жениться на жительнице Прибалтики.