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National Interest: НАТО боится российского комплекса «Искандер»

В американском журнале National Interest появилась статья, в которой рассказано о большой проблеме для НАТО. Дело в том, что, по словам автора материала, североатлантический альянс боится российского комплекса «Искандер».
National Interest: НАТО боится российского комплекса «Искандер»

Западная пресса опубликовала обширную статью с описанием преимуществ отечественного вооружения. Журналисты из журнала National Interest считают, что российский комплекс «Искандер» представляет большую опасность для НАТО, поскольку система является «наглядным примером силовой дипломатии РФ». Указанные комплексы расположены в стратегически важных локациях, что дает России контроль над ситуацией в Европе и в странах Балтийского моря. Единственным положительным моментом американская пресса считает отсутствие ядерного заряда на ракетоносителях данного типа. Все же не стоит недооценивать мощь «Искандера», поскольку всего одна ракета может нести сразу два заряда, которые поражают цель с точностью до пяти метров от заданной точки.

Дальность комплекса составляет 400-500 километров. «Искандер» способен нести боекомплект весом до 700 килограмм, что позволяет добиться большой ударной мощности на средней дистанции. В National Interest подчеркнули впечатляющие характеристики ракетного комплекса, который постоянно находится в состоянии боевой готовности.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:45

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