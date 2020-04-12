Патриарх Кирилл призвал церкви помогать страдающим от COVID-19





Патриарх Кирилл пожелал всем душевной и телесной крепости, мира и благополучия, в дополнение к своей речи отметил, что во время празднования "с нашими ближними и дальними" общество будет совместными усилиями утверждать бессмертные духовные богатства. В свою очередь он также обратился к другим христианским конфессиям для того, чтобы призвать остальных священнослужителей оказывать помощь нуждающимся, страдающим от несправедливости, тем, кто подвергается преследованиям или находится в опасности ввиду распространения коронавируса нового типа.Христианские конфессии, использующие григорианский календарь, 12 апреля проводят праздничные богослужения. На территории Российской Федерации среди таких можно назвать Римско-католическую церковь, Евангелическо-лютеранская церковь России, Армянскую апостольскую церковь. Ввиду ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции пасхальные богослужения проводятся в специальных условиях - многие храмы запускают онлайн-трансляцию, за которой можно наблюдать в Сети, тем не менее такие мероприятия проводятся без участия прихожан.