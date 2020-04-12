Эксклюзивный Porsche 911 Speedster продадут на аукционе ради борьбы с коронавирусом





Торги стартуют 15 апреля, а ставки на серо-стальной финальный Porsche серии 991 будут принимать до 22 апреля. Спецверсия может похвастаться пакетом Heritage Design и шикарной отделкой салона, оформленного коньячной и черно кожей. Вместе со спорткаром победитель аукциона получит хронограф швейцарского производства и книгу, в которой подробно описан процесс создания эксклюзивного автомобиля. Также владельца 911 Speedster ожидает тур по штаб-квартире компании Porsche, а ключи от авто вручит Клаус Зеллмер, возглавляющий североамериканский филиал.В подкапотном пространстве спорткара расположен четырехлитровый атмосферник, генерирующий 509 «лошадок». В паре с ним работает шестиступенчатая механическая коробка передач, модель имеет задний привод. Какую сумму удастся выручить на аукционе за спорткар 911 Speedster, пока не известно. В РФ эту версию, оснащенную пакетом Heritage Design, оценивают в 316 тысяч долларов.