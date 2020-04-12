В американском городе Ютика очевидцы сняли на камеру НЛО





Событие произошло еще 8 апреля, но случай стал набирать популярность только после публикации видеоролика на платформе YouTube. Очевидцу удалось снять на камеру восемь странных объектов, которые парили над населенным пунктом несколько минут. После этого НЛО скрылись в неизвестном направлении. Городок Ютика находится в американском штате Нью-Йорк. Жители поселения впервые стали свидетелями подобного явления, поэтому общественность обратила особое внимание на событие. Странные неопознанные летающие объекты формировали в небе некие геометрические формы, что говорит об искусственном происхождении НЛО. Конспирологи уверены во внеземном вмешательстве, но кроме данного видео больше никаких доказательств нет.В свою очередь скептики считают, что жителям Ютика удалось снять на камеру спутники, которые выстраивались на новой орбите вокруг Земли. Не исключено, что в кадр очевидца попали космические аппараты Илона Маска, поскольку ранее уже были зафиксированы подобные случаи. Все же официального заявления от Маска или правительства США по данному поводу нет, поэтому любители теории заговора продолжают продвигать невероятные идеи, будучи уверенными в своей правоте.