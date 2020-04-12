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Гоген Солнцев отмечает годовщину свадьбы с Екатериной Терешкович за просмотром фильмов о космонавтке

Известный шоумен Гоген Сонцев рассказал своим фанатам, что сегодня отмечает годовщину свадьбы с женой Екатериной Терешкович. Супруги вместе уже два года, однако нынешняя ситуация с карантином не позволила возлюбленным устроить праздник, поэтому они смотрят фильмы о космонавтике.
Гоген Солнцев отмечает годовщину свадьбы с Екатериной Терешкович за просмотром фильмов о космонавтке

Гоген Солнцев напомнил, что сегодня у его семьи тройной праздник, так как помимо годовщины бракосочетания и Дня космонавтики еще отмечается Вербное воскресенье. По такому случаю утром шоумен подарил Терешкович букет вербы, после чего пришло время просмотреть фильмы про космонавтику, лежа на диване. Артист отметил, что празднование годовщины не отменяется, а переносится, так как многие друзья и знакомые хотели бы поздравить супругов лично.

Стоит отметить, что в последнее время семейство часто оказывается в центре внимания из-за скандальных ситуаций в семье. Тем не менее, судя по последней публикации Солнцева, супругам удалось наладить отношения в самоизоляции.

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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 17:40

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