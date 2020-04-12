Куйвашев рассказал, как жители Свердловской области могут получить инсулин на карантине





Губернатор Свердловской области отметил, что людям, у которых изменился сахар в крови или необходимо пересмотреть дозировку лекарственного препарата, консультация врача должна быть обеспечена. Также это касается других пациентов, у которых диагностировали социально значимые заболевания.На данный момент из-за карантина больницы приостановили плановые консультации, а помощь оказывают только в экстренных ситуациях. В регионе режим повышенной готовности с рядом ограничительных мер будет действовать до 20 апреля.ВОЗ 11 марта из-за вспышки коронавирусной инфекции объявила всемирную пандемию. На планете заразились свыше 1,5 миллионов человек, а COVID-19 унес жизни более 100 тысяч человек.