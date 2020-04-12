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Куйвашев рассказал, как жители Свердловской области могут получить инсулин на карантине

Евгений Куйвашев в своем микроблоге Instagram рассказал о том, как жители Свердловской области могут получить инсулин во время карантина. По словам губернатора, пациентам с сахарным диабетом достаточно позвонить в поликлинику, а медики сами передадут рецепт в аптеку. После этого лекарственный препарат можно забрать лично или с помощью волонтеров.
Куйвашев рассказал, как жители Свердловской области могут получить инсулин на карантине

Губернатор Свердловской области отметил, что людям, у которых изменился сахар в крови или необходимо пересмотреть дозировку лекарственного препарата, консультация врача должна быть обеспечена. Также это касается других пациентов, у которых диагностировали социально значимые заболевания.

На данный момент из-за карантина больницы приостановили плановые консультации, а помощь оказывают только в экстренных ситуациях. В регионе режим повышенной готовности с рядом ограничительных мер будет действовать до 20 апреля.

ВОЗ 11 марта из-за вспышки коронавирусной инфекции объявила всемирную пандемию. На планете заразились свыше 1,5 миллионов человек, а COVID-19 унес жизни более 100 тысяч человек.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:04

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