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Виктория Лопырева о слабостях своего мужа Игоря Булатова: "Он намного хуже переносит жару"

Во время беседы с поклонниками модель Виктория Лопырева раскрыла некоторые слабости своего супруга. По ее словам, Игорь Булатов намного хуже переносит жару, а в Дубае уже второй день +38 градусов Цельсия.
Виктория Лопырева о слабостях своего мужа Игоря Булатова: "Он намного хуже переносит жару"

Как рассказала 36-летняя модель, она в таком климате может жить круглый год и не станет прятаться в тени. Для ее мужа ситуация обстоит по-другому, так как Игорь Булатов нуждается в прохладе и свежем воздухе. Кроме этого, от постоянно солнцепека устала и мать Виктории Лопыревой Ирина.

Модель с супругом воспитывают годовалого сына Марка Лео. Недавно знаменитость подтвердила информацию о том, что они узаконили свои отношения. Это событие прокомментировала ведущая Ксения Собчак, которая усомнилась и искренности чувств Виктории Лопыревой. На это модель ответила, что она не уважает супругу Константина Богомолова, поэтому ее мнение не имеет значения.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 05:00

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