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Samsung Cloud больше не синхронизирует данные клавиатуры

Samsung Cloud больше не будет синхронизировать данные с клавиатуры. Администрация сервиса пришла к выводу, что данная опция противоречит правилам безопасности личных данных.
Samsung Cloud больше не синхронизирует данные клавиатуры

Облачное хранилище от Samsung начало работать в минувшем году. Изначально оно позиционировалось, как виртуальный диск, но позднее в Samsung Cloud добавили возможности, ранее присущие только сервисам Google. Одной из них являлась возможность синхронизировать клавиатуру для того, чтобы по нескольким символам набирать слова и даже фразы.
«Ранее при синхронизации устройств серии Galaxy пользователь мог перенести данные с одного прибора на другой. Аналитическое исследование показало, что примерно 3 процента юзеров создают горячие клавиши для паролей, противореча правилам безопасности. Из-за этого было решено прекратить поддержку соответствующей опции», - говорится в сообщении администрации Samsung Cloud.

Ограничение появится в оболочке операционной системы One UI 2.1. Все остальные вариации ОС пока поддерживают синхронизацию, но только с устройствами, имеющими аналогичное ПО. В Samsung отметили, что в будущем опция будет удалена во всех версиях операционной системы.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:50

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