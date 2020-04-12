Samsung Cloud больше не синхронизирует данные клавиатуры

«Ранее при синхронизации устройств серии Galaxy пользователь мог перенести данные с одного прибора на другой. Аналитическое исследование показало, что примерно 3 процента юзеров создают горячие клавиши для паролей, противореча правилам безопасности. Из-за этого было решено прекратить поддержку соответствующей опции», - говорится в сообщении администрации Samsung Cloud.





Облачное хранилище от Samsung начало работать в минувшем году. Изначально оно позиционировалось, как виртуальный диск, но позднее в Samsung Cloud добавили возможности, ранее присущие только сервисам Google. Одной из них являлась возможность синхронизировать клавиатуру для того, чтобы по нескольким символам набирать слова и даже фразы.Ограничение появится в оболочке операционной системы One UI 2.1. Все остальные вариации ОС пока поддерживают синхронизацию, но только с устройствами, имеющими аналогичное ПО. В Samsung отметили, что в будущем опция будет удалена во всех версиях операционной системы.