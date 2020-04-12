Ученые опровергли возможность заражения коронавирусом от животных
Международные ученые опровергли слухи о возможности заразиться уханьским коронавирусом при контакте с домашними животными. Выводы сделаны на основе анализа более 4000 проведенных тестов.
Ученые считают COVID-19 человеческой болезнью. Животные к возбудителю не восприимчивы, хотя в Китае соответствующие антитела нашли у домашних кошек, а в США – у живущей в зоопарке тигрицы.
Исследователи не имеют ни одного доказательства передачи коронавируса от кошек и собак к человеку. Чтобы свести риск к нулю, пренебрегать мерами безопасности не стоит, поскольку инфекция до конца не изучена. Речь идет о тщательном мытье рук после контакта с питомцами и очистке лап после прогулки. Рекомендовано не давать трогать любимцев посторонним людям, передает Science.
Ранее ученые оценили риск передачи коронавируса при употреблении питьевой воды.
Ученые считают COVID-19 человеческой болезнью. Животные к возбудителю не восприимчивы, хотя в Китае соответствующие антитела нашли у домашних кошек, а в США – у живущей в зоопарке тигрицы.
Исследователи не имеют ни одного доказательства передачи коронавируса от кошек и собак к человеку. Чтобы свести риск к нулю, пренебрегать мерами безопасности не стоит, поскольку инфекция до конца не изучена. Речь идет о тщательном мытье рук после контакта с питомцами и очистке лап после прогулки. Рекомендовано не давать трогать любимцев посторонним людям, передает Science.
Ранее ученые оценили риск передачи коронавируса при употреблении питьевой воды.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:37