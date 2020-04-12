Татьяна Навка показалась перед фанатами без макияжа

Татьяна Навка решила присоединиться к числу знаменитостей, которые делятся снимками в домашней обстановке и без мейкапа. Недавний снимок в соцсети Instagram спровоцировал множество комплиментов от поклонников, которые отмечали естественную красоту и молодость спортсменки. Свою публикацию Навка сопроводила словами о том, что "для достижения счастья на всю весну необходимо принести в дом букет из мать-и-мачехи".Известно, что карантин олимпийская чемпионка проводит с пользой. Помимо ежедневного чтения, Навка также отводит время для регулярных занятий спортом. В частности, с начала пандемии её профиль в соцсетях начал пестреть видеороликами и фотографиями, на которых звезда спорта принимает различные асаны йоги. Кроме того, она не забывает одаривать вниманием своих дочек: 19-летнюю Александру и 5-летнюю Надежду, а также детей Дмитрия Пескова от прошлого брака.