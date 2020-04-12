Названы любимые автомобили актера Александра Петрова
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров рассказал поклонникам о любимых автомобилях. Актер обожает бренд BMW, машины которого могут развивать огромную скорость.
В юности Петров садился за руль старой BMW в кожаных перчатках, пытаясь копировать Стэтхэма из фильма «Перевозчик». Актер выбирал крутые трассы и исполнял лихие виражи. Сейчас из-за напряженного рабочего графика знаменитость не может много времени уделить хобби.
Петров живет мечтой о покупке BMW i8, стоимость которого стартует с 10 млн рублей. Актер не накопил такую солидную сумму, поэтому пошел на компромисс со своими желаниями и выбрал гибридный Audi А8 со множеством сенсорных функций и высокой степенью автоматизации вождения.
Ранее Петров показал, чем занимается в режиме самоизоляции.
В юности Петров садился за руль старой BMW в кожаных перчатках, пытаясь копировать Стэтхэма из фильма «Перевозчик». Актер выбирал крутые трассы и исполнял лихие виражи. Сейчас из-за напряженного рабочего графика знаменитость не может много времени уделить хобби.
Петров живет мечтой о покупке BMW i8, стоимость которого стартует с 10 млн рублей. Актер не накопил такую солидную сумму, поэтому пошел на компромисс со своими желаниями и выбрал гибридный Audi А8 со множеством сенсорных функций и высокой степенью автоматизации вождения.
Ранее Петров показал, чем занимается в режиме самоизоляции.