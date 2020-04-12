Ясновидящая Галина Янко рассказала о грядущем венчании и беременности Кристины Асмус





Кристина Асмус в последнее время стала очень популярной актрисой. Она принимала участие в съёмках фильма «Текст» с несколькими откровенными сценами, из-за чего стала самой обсуждаемой фигурой отечественного кинематографа. Ясновидящая Галина Янко рассказала, что в ближайшем будущем в семье Кристины Асмус и Гарика Харламова всё будет хорошо. Поклонники, сомневающиеся в долгосрочности их союза, могут быть спокойны: паре удастся сохранить стабильные семейные отношения.Серьёзных испытаний на пути знаменитостей, которые могли заставить окружающих сомневаться в верности пары, Янко не видит. Она также добавляет, в скором времени на актрису посыплется большое количество интересных предложений, поэтому Асмус ещё долго будет на пике популярности. Ясновидящая отмечает, в ближайшем будущем артистка и её супруг обвенчаются и у них родится ещё один общий ребенок. «Эти отношения можно назвать крепкими и на всю жизнь. У них иногда возникают конфликты, как у всех. Однако впереди их ожидает два кризисных периода, которые они смогут пережить благодаря своей любви и преданности друг другу. У них родится ещё один малыш. И впереди я вижу их венчание», - подытожила Галина Янко. Об этом сообщает Bimru.ru