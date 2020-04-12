Эксперт протестировал пуленепробиваемое одеяло под «свинцовым дождем»





Одеяло представляет собой пластичный кожух не кевларе. Материал создан для защиты людей и ценного груза. Класс защиты доходит до «4а», а значит изделие может выдержать обстрел из АК-47.Эксперт нашел для тестов менее плотный экземпляр класса «3а», способный выдержать попадание из «Магнума». Одеяло действительно защищает от пуль, но не удерживает мощный удар от попавшего снаряда. Если укрыться таким изделием от пулеметной атаки, то человек получит тяжелые травмы и множественные переломы. При выстреле под определенным углом «плед» спасет человеку жизнь, но избежать синяков все равно не получится.