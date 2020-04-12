В Сети появилась информация о ценах процессора Intel Comet Lake





Новая линейка будет включать в себя три модели. Одна из них получит 10-ядерную архитектуру, а еще две – по 8 ядер. По стоимости процессоры практически не будут отличаться от Core 9-й генерации. Core i9-10900, получила ценник в 487 долларов. За Intel Core i7-10700 с 8 ядрами придется отдать 419 и 363 доллара соответственно.Процессор Intel Core i9-10900 получил кэш на 20 мегабайт. Чип работает на частотах до 5,2 гигагерц. Модель Core i7-10700K имеет немного меньший кэш в 16 мегабайт и примерно такие же частотные характеристики, как и старший представитель линейки. Процессор Intel Core i7-10700 практически не отличается от аналога, но имеет сниженный частотный диапазон от 2,9 до 4,8 гигагерц.Официальная информация о стоимости серии Intel Comet Lake пока отсутствует. Процессоры должны появиться в продаже уже в середине текущего года.