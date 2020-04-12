Агент Агаты Муцениеце Мариам Андреевская о состоянии актрисы: "Морально восстанавливается после случившегося и находится дома"





Днями ранее Агата Муцениеце сообщила фанатам, что её муж Павел Прилучный избивает её и выгоняет из дома вместе с детьми. Она добавила, что "не собирается жить под одной крышей с деспотом, который после употребления спиртного становится неконтролируемым". Долгое время жилищный вопрос оставался нерешенным ввиду бракоразводного процесса и режима самоизоляции. Звезда больше не выходила на связь с общественностью, а её интересы теперь представляет личный агент Мариам Андреевская.По словам последней, сейчас Муцениеце морально восстанавливается после случившегося и находится дома. Пока звезда пытается прийти в себя местонахождение Павла Прилучного остается неизвестным. Стоит отметить, что одного заявления от знаменитости хватило для всеобщей поддержки со стороны коллег. Все же, не все встали на сторону латышской артистки - актриса Настасья Самбурская раскритиковала Муцениеце за то, что она "выносит сор из избы".