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Honor 30 Pro+ с чипом Kirin 990 засветился в базе Geekbench

Huawei готовит к выходу Honor 30 Pro+, функционирующий на базе однокристального процессора Kirin 985. Смартфон, презентация которого состоится 15 апреля, засветился в базе Geekbench под кодовым наименованием EBG-AN10.
Honor 30 Pro+ с чипом Kirin 990 засветился в базе Geekbench

Honor 30 Pro+ за счет встроенного в него флагманского чипсета сможет поддерживать связь нового поколения 5G. Модель, работающая на базе ОС Android 10, получит ОЗУ на 8 Гбайт. Во время одноядерных тестов новинка набрала более 3,8 тыс. баллов, при многоядерных – 12,75 тыс.

Honor 30 с изогнутым OLED-экраном на 6,57 дюйма работает с разрешением 2340 на 1080 точек. Производитель дополнил смартфон АКБ с функцией поддержки быстрой и беспроводной зарядки на 40 и 27 Вт соответственно. Емкость батареи не называется. Более точные характеристики поклонники бренда узнают после анонса.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:04

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