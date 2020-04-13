Россияне встречают Великий понедельник: Что нельзя делать в первый день Страстной недели





В каждый из семи дней Страстной недели православные вспоминают о последних моментах жизни Иисуса Христа, его распятии и страданиях. В седмицу, согласно Синаксару, Спаситель совершил много великий дел, признанных чудесами.В Великий понедельник священники вспоминают о проклятии бесплодной смоковницы. Согласно преданию, Христос шел в Иерусалим и проголодался. По пути он заметил дерево с листьями, под которыми должны были прятаться сытные плоды, но их там не оказалось. Разозленный Христос тогда сказал: «Чтобы больше никто не смог вкусить твои плоды». Смоковница символизирует благочестивый еврейский народ, отвернувшийся от Спасителя.В Великий понедельник верующие ходят в храм, читают Библию, избегают увеселительных мероприятий, проводят уборку, избавляются от ненужных вещей, чинят сломанную мебель. К Пасхе, которая в этом году приходится на 19 апреля, женщинам нужно успеть переделать все дела, а вот вспоминать обиды, ссориться и веселиться нельзя. С понедельника пост усиливается – рекомендовано перейти на сухоядение. Вареную пищу употреблять не стоит.По приметам, если в Великий понедельник стоит солнечная и теплая погода, то православных ждет хороший урожай. Люди умываются в воде, в которой лежат золотые украшения, что сулит им богатство.