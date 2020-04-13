АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: Знаменитости, которым карантин помешал развестись или сыграть…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

Россияне встречают Великий понедельник: Что нельзя делать в первый день Страстной недели

13 апреля россияне встречают Великий понедельник, являющийся началом этапа подготовки к Пасхе. В первый день Страстной недели важно соблюдать традиции и не совершать запрещенные деяния.

В каждый из семи дней Страстной недели православные вспоминают о последних моментах жизни Иисуса Христа, его распятии и страданиях. В седмицу, согласно Синаксару, Спаситель совершил много великий дел, признанных чудесами.

В Великий понедельник священники вспоминают о проклятии бесплодной смоковницы. Согласно преданию, Христос шел в Иерусалим и проголодался. По пути он заметил дерево с листьями, под которыми должны были прятаться сытные плоды, но их там не оказалось. Разозленный Христос тогда сказал: «Чтобы больше никто не смог вкусить твои плоды». Смоковница символизирует благочестивый еврейский народ, отвернувшийся от Спасителя.

В Великий понедельник верующие ходят в храм, читают Библию, избегают увеселительных мероприятий, проводят уборку, избавляются от ненужных вещей, чинят сломанную мебель. К Пасхе, которая в этом году приходится на 19 апреля, женщинам нужно успеть переделать все дела, а вот вспоминать обиды, ссориться и веселиться нельзя. С понедельника пост усиливается – рекомендовано перейти на сухоядение. Вареную пищу употреблять не стоит.

По приметам, если в Великий понедельник стоит солнечная и теплая погода, то православных ждет хороший урожай. Люди умываются в воде, в которой лежат золотые украшения, что сулит им богатство.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Главные новости
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 00:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Татьяна Навка показалась перед фанатами без…
В американском городе Ютика очевидцы сняли на камеру…
Евгений Петросян в пижаме на карантине примерил образ Дайан…
Компания Porsche выпустила уникальные…
Смартфоны Xiaomi и Redmi могут стать…
Ученые рассказали о влиянии любимой работы на…
На долю Samsung в 2019 году пришлось 47% всего рынка карт…
Названы главные недостатки обновленной модели Lada…
"Мы с детьми в порядке": Обвинившая Павла Прилучного в избиении актриса Агата Муцениеце восстановила аккаунт в Instagram и вышла на связь с…
Ученые: Потеря обоняния может предвещать более страшные последствия, чем…
Яна Рудковская намекнула, что вскоре может вновь стать…
Составлен ТОП-5 шестиколёсных…
Половина пум в Йеллоустонском национальном заповеднике заражена…
Балерина Анастасия Волочкова назвала секретом сохранения фигуры во время самоизоляции посещение…
Активисты в Нидерландах поджигают вышки связи 5G, поскольку считают их опасными для…
Муж экс-супруги Григорьева-Апполонова Андрей Зубко впервые показал лицо трехмесячного…
National Interest: НАТО боится российского комплекса…
"Это выше его достоинства": Андрей Разин прокомментировал заявление Муцениеце о её избиении экс-супругом…
Эксперты ВЭБ оценили влияние коронавируса на экономику и доходы граждан…
Патриарх Кирилл призвал церкви помогать страдающим от…
Звезда «Неизбранных дорог» Эль Фаннинг о профессии: "Вся моя жизнь – кино, а если задумаюсь покинуть съемки, то вернусь снова в качестве…
Эксклюзивный Porsche 911 Speedster продадут на аукционе ради борьбы с…
Куйвашев рассказал, как жители Свердловской области могут получить инсулин на…
Юлия Михалкова на карантине вспоминает отдых в Хакасии, публикуя снимки в…
Samsung Cloud больше не синхронизирует данные…
Названы любимые автомобили актера Александра…
Гоген Солнцев отмечает годовщину свадьбы с Екатериной Терешкович за просмотром фильмов о…
Ученые опровергли возможность заражения коронавирусом от…
Просмотреть все новости