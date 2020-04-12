Ученые разработали прибор для электромагнитной терапии аденомы простаты





Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, более известная как аденома простаты - встречается не только у пациентов после 60 лет, что объясняется хроническим воспалением тканей. Восстановить повреждения вполне возможно благодаря новому изобретению от итальянских врачей: компактный прибор благоприятно воздействует на железу с помощью низкочастнотных электромагнитных волн. Создаваемое утройством поле уменьшает воспальные очаги и стимулирует рост новых кровеносных сосудов.Это, в свою очередь, приводит к повышению притока кислорода к простате и положительно влияет на её размер. К такому выводу ученые из Римского университета Сапиенца пришли после ряда испытаний с участием 27 больных, возраст которых составил 67 лет. Врачи рекомендовали ежедневно использовать аппарат по 5 минут два раза на протяжении месяца. Подобное лечение позволило не только ослабить симптомы ДГПЖ, но и уменьшить размеры железы, не влияя на работу гормонов или сексуальную функцию.