Ученые разработали прибор для электромагнитной терапии аденомы простаты
Аденома простаты приносит множество проблем в половую жизнь больного, который зачастую вынужден пользоваться неэффективными методами лечения. Ученые из Римского университета Сапиенца разработали прибор для электромагнитной терапии, который уменьшает размер железы.
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, более известная как аденома простаты - встречается не только у пациентов после 60 лет, что объясняется хроническим воспалением тканей. Восстановить повреждения вполне возможно благодаря новому изобретению от итальянских врачей: компактный прибор благоприятно воздействует на железу с помощью низкочастнотных электромагнитных волн. Создаваемое утройством поле уменьшает воспальные очаги и стимулирует рост новых кровеносных сосудов.
Это, в свою очередь, приводит к повышению притока кислорода к простате и положительно влияет на её размер. К такому выводу ученые из Римского университета Сапиенца пришли после ряда испытаний с участием 27 больных, возраст которых составил 67 лет. Врачи рекомендовали ежедневно использовать аппарат по 5 минут два раза на протяжении месяца. Подобное лечение позволило не только ослабить симптомы ДГПЖ, но и уменьшить размеры железы, не влияя на работу гормонов или сексуальную функцию.
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы, более известная как аденома простаты - встречается не только у пациентов после 60 лет, что объясняется хроническим воспалением тканей. Восстановить повреждения вполне возможно благодаря новому изобретению от итальянских врачей: компактный прибор благоприятно воздействует на железу с помощью низкочастнотных электромагнитных волн. Создаваемое утройством поле уменьшает воспальные очаги и стимулирует рост новых кровеносных сосудов.
Это, в свою очередь, приводит к повышению притока кислорода к простате и положительно влияет на её размер. К такому выводу ученые из Римского университета Сапиенца пришли после ряда испытаний с участием 27 больных, возраст которых составил 67 лет. Врачи рекомендовали ежедневно использовать аппарат по 5 минут два раза на протяжении месяца. Подобное лечение позволило не только ослабить симптомы ДГПЖ, но и уменьшить размеры железы, не влияя на работу гормонов или сексуальную функцию.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:50