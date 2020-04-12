Катя Лель высказалась о факторах, которые ослабляют иммунитет





Новое интервью Кати Лель раскрыло общественности взгляды певицы на текущую ситуацию с пандемией COVID-19. В ходе беседы с журналистами звезда заявила, что распространение болезни и режим самоизоляции является шансом для людей осознать "критическую массу агрессии и бездумного потребительства". По мнению знаменитости, именно негативные эмоции, вроде страха, ненависти и зависти - вредят иммунитету. Кроме пространных рассуждений Лель также предложила несколько практических методов профилактики.В частности, сама исполнительница занимается дыхательными практиками под руководством опытного преподавателя. Поскольку патоген несет особенную опасность для легочной системы, человеку нужно заниматься её укреплением, в чем помогут специальные упражнения. Стоит отметить, что польза дыхательной гимнастики в плане улучшения защитных функций организма не была доказана врачами и учеными. Все же, в Сети есть множество вебинаров и оздоровительных курсов, которые позволяют держать тело в тонусе.