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Катя Лель высказалась о факторах, которые ослабляют иммунитет

Многие звезды российского шоу-бизнеса с начала пандемии коронавируса щедро делятся своим мнением по поводу профилактики, не являясь специалистами в этом вопросе. Исключением не стала и Катя Лель, назвавшая факторы, которые ослабляют иммунитет.

Новое интервью Кати Лель раскрыло общественности взгляды певицы на текущую ситуацию с пандемией COVID-19. В ходе беседы с журналистами звезда заявила, что распространение болезни и режим самоизоляции является шансом для людей осознать "критическую массу агрессии и бездумного потребительства". По мнению знаменитости, именно негативные эмоции, вроде страха, ненависти и зависти - вредят иммунитету. Кроме пространных рассуждений Лель также предложила несколько практических методов профилактики.

В частности, сама исполнительница занимается дыхательными практиками под руководством опытного преподавателя. Поскольку патоген несет особенную опасность для легочной системы, человеку нужно заниматься её укреплением, в чем помогут специальные упражнения. Стоит отметить, что польза дыхательной гимнастики в плане улучшения защитных функций организма не была доказана врачами и учеными. Все же, в Сети есть множество вебинаров и оздоровительных курсов, которые позволяют держать тело в тонусе.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:44

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