Степан Меньщиков заставляет Евгению Шалаеву работать и содержать детей

«Я выбил детям путевки в детский сад. Каждая стоит по 5000 рублей. Я прописал ребятишек в своей квартире в Ивантеевке. Теперь Женин черед – пусть отводит сыновей в детсад, устраивается на работу и обеспечивает их вместе со мной», - цитирует «СтарХит» Меньщикова.





Меньщиков узнал об измене Шалаевой и решил разорвать отношения. Несмотря на разногласия, пара около года продолжала жить вместе. Три месяца назад шоумен отправился в отпуск, а домой вернулся с новой пассией Ангелиной Монах, которая уже успела забеременеть. После свадьбы супруги вернулись на передачу «Дом-2».Шалаева, взбешенная из-за появления соперницы, обвинила бывшего мужа в отказе исполнять свои обязанности и платить алименты. Меньщиков не стал пускать дело на самотек и рассказал правду.