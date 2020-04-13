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Джастин Бибер обнародовал пикантные фото своей супруги Хэйли

Джастин Бибер на своей странице в Instagram обнародовал пикантные снимки своей супруги Хейли Бибер. На фото модель позирует в ванне в мокрой рубашке оверсайз.
Джастин Бибер обнародовал пикантные фото своей супруги Хэйли

По словам Бибера, в настоящее время они с супругой находятся на самоизоляции, ввиду чего развлекаются совместными фотосессиями. Ранее в историях на странице в Instagram исполнитель публиковал несколько собственных снимков, сделанных на террасе дома. Теперь же он решил порадовать фанатов откровенными фото супруги.

На снимках Хейли Бибер позирует в ванне, наполовину заполненной водой, а на ней надета клетчатая рубашка большого размера с расстегнутыми на груди пуговицами. Поклонники исполнителя положительно оценили его талант фотографа и призвали почаще радовать их подобными кадрами из личного архива. Часть фанатов обратила внимание на отсутствие макияжа на лице модели.

Недавно Бибер рассказал о планах по поводу расширения семейства. По его словам, мечта завести детей появилась у него еще во время отношений с Селеной Гомез. После свадьбы с Хейли Бибер супруги снова заговорили о рождении ребенка, но в силу определенных обстоятельств пока не решились на это.

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Культура / Важно
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 03:00

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