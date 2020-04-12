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Принц Гарри после отказа от королевских обязанностей не использует свою фамилию в официальных документах

Недавно зарубежными представителями СМИ было обнаружено, что после отказа от исполнения королевских обязанностей принц Гарри больше не использует свою фамилию Маунтбеттен-Виндзор в официальных документах. Об этом сообщает The Sun.

После отказа от исполнения королевских обязанностей Меган Маркл и принц Гарри больше не являются членами королевской семьи. Ранее сообщалось, что они проживали в Канаде, а потом переехали в США. В течении всего этого времени герцог Сассекский заказывал билеты, не указывая свою фамилию, а лишь только полное имя. Согласно публикации издания The Sun, на скриншоте с сайта-агрегатора авиабилетов указано, что внук королевы Елизаветы записан как «Принц Гарри Чарльз Альберт Дэвид герцог Сассекский». Британский таблоид The Mirror отмечает, принц Гарри может пользоваться фамилией Уэльский. Ранее он делал это в школе и в армии.

С начала апреля принц Гарри и Меган Маркл больше не выполняют королевские обязанности. Герцогу Сассекскому не легко далось это решение, однако он принял его ради супруги и сына. Инсайдеры сообщают, что он даже запретил герцогине Сассекской критиковать свою семью.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:17

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