Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон выписан из больницы
Борис Джонсон выписан из больницы. Премьер-министр проходил лечение от коронавируса, а теперь находится в самоизоляции в своей загородной резиденции.
27 марта британский политик узнал о своем диагнозе, но продолжал работать удаленно. 5 апреля Джонсона госпитализировали с высокой температурой. Его состояние ухудшалось, но подключение к аппарату ИВЛ не понадобилось. Даже Дональд Трамп следил за состоянием здоровья премьера и договаривался о его лечении с крупными медицинскими компаниями. Джонсон поблагодарил медиков из больницы Святого Томаса за образцовый уход и спасение его жизни.
Ранее врачи опровергли слухи о возможности заразиться COVID-19 через питьевую воду.
27 марта британский политик узнал о своем диагнозе, но продолжал работать удаленно. 5 апреля Джонсона госпитализировали с высокой температурой. Его состояние ухудшалось, но подключение к аппарату ИВЛ не понадобилось. Даже Дональд Трамп следил за состоянием здоровья премьера и договаривался о его лечении с крупными медицинскими компаниями. Джонсон поблагодарил медиков из больницы Святого Томаса за образцовый уход и спасение его жизни.
Ранее врачи опровергли слухи о возможности заразиться COVID-19 через питьевую воду.
В мире
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:45