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Голикова оценила возможность снятия ограничительных мер перед Днем Победы

Татьяна Голикова, являющаяся зампредом правительства России, прокомментировала возможность снятия ограничительных мер в РФ до 9 мая. По ее словам, страна не успеет полностью справиться с эпидемией до празднования Дня Победы.

«Россияне должны продолжить соблюдать правила карантина. 30 апреля было выбрано днем завершения самоизоляции не случайно, так как до данной даты пройдут два цикла по 14 дней. Мы надеемся, что ситуация стабилизируется, но отменить ограничительные меры к 9 мая мы не успеем», - рассказала Голикова.

По словам зампреда правительства, решения по поводу продления выходных будут приниматься по итогам следующей недели. Пока непонятно, как именно поведет себя эпидемия, но пока нет никаких предпосылок для снятия ограничений. Голикова призвала граждан РФ стараться не выходить из дома без надобности, что увеличит шансы завершения самоизоляции в ближайшее время.

Чиновник также отметила, что по окончанию эпидемии правительство займется детальным анализом системы здравоохранения. Голикова рассказала и о достижениях российских эпидемиологов, которые продолжают работать в то время, как остальные находятся на самоизоляции.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:23

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