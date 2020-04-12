Олег Газманов организовал концерт перед пустым залом Большого театра

«Готовлюсь к выходу на сцену. Моя боевая подруга Марина приехала меня поддержать. Желаем всем здоровья!» - написал Газманов.

Канал «Россия 1» запустил уникальный марафон 11 апреля в 17:00. Газманов стал одним из приглашенных в проект музыкантов. Перед выступлением все артисты сдали тест на уханьский коронавирус. Несмотря на предпринятые меры защиты, ни один врач не может гарантировать участникам мероприятия 100-процентную безопасность.Фолловеры считают поступок артистов глупым и не логичным, поскольку ранее они активно призывали россиян уйти на самоизоляцию. Многие считают, что подвиги, которые угрожают здоровью других людей, никому не нужны, тем более во время кризиса народу не до увеселительных программ. Другие же поддержали данную идею, так как концерт поможет людям расслабиться и отвлечься от различных мыслей.