Вячеслав Володин: "Полет Гагарина навсегда изменил мир"





Полет первого космонавта в мировой истории Юрия Гагарина положил начало эпохе исследования космоса и будущей колонизации других планет. Такого мнения придерживается председатель Госдумы Вячеслав Володин, который поздравил соотечественников с Международным днем космонавтики. В своем заявлении политик отметил, что 108 минут путешествия вокруг орбиты Земли навеки изменили мир, доказав возможность покорения Солнечной системы с помощью научной мысли.Если раньше у начала новой эры стояли знаменитые ученые, конструкторы, инженеры и специалисты, которые инновационными решениями и невероятным трудом обеспечили человечеству будущее, то теперь освоением космоса будет заниматься следующая генерация астронавтов, именитых исследователей и профессионалов. Следующим шагом в этом пути станет космическая программа пилотируемого полета на Марс, который осуществится в 2024 объединенными силами Роскосмоса, SpaceX, NASA и ESA.