Патриарх Кирилл назвал коронавирус «Божьим промыслом»

«Пандемия, появившаяся из неоткуда, вынудила всех задуматься, что человек жив не единым хлебом. Многие не могли критически смотреть на мир, но теперь отказываются от завышенных требований и хотят спастись. Скорби посланы нам в виде уроков, при прохождении которых мы становимся ближе к Богу. Безусловно, мы победим проблему, но приобретем ценные знания», - цитирует «МК» патриарха Кирилла.







В последние годы люди перестали обращаться к религии. Общество развивалось по пути получения наивысших благ и богатства. Большинство граждан руководствовались одним принципом: «Чем больше, тем лучше». Коронавирус заставил отказаться от возвышенных идеалов.