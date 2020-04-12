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Елена Степаненко призналась, что заморозила свои яцеклетки

Дебютный выпуск ток-шоу "Еще не вечер" на ТК "Россия-1" отметился смелыми заявлениями Елены Степаненко. Телеведущая призналась в беседе с Ефимом Шифриным, что заморозила свои яйцеклетки.

67-летняя Елена Степаненко наконец-то дождалась премьеры собственной программы "Еще не вечер". Её гостем стал давний коллега и друг Ефим Шифрин, с которым у шоувумен завязалась оживленная беседа. Юмористы вспоминали былые годы и собственное знакомство в 1978 году. Пара также смутила зрителей, флиртуя и рассыпаясь в неожиданных заявлениях. Особенно удивительным для поклонников стало признание Степаненко в том, что она несколько лет назад заморозила яйцеклетки. Шифрин, в свою очередь, тоже сообщил о наличии криоконсервированных сперматозоидов еще с 1993 года.

Степаненко также назвала причины, почему не заводит профиль в соцсети Instagram: она ждет "мастер-класса" от Ольги Бузовой, которая также познакомит её с видными мужчинами. Стоит отметить, что на данный момент экс-супруга Петросяна является одной из самых завидных невест в российском шоу-бизнесе. После окончания бракоразводного процесса комедиантке достанется половина нажитого имущества, которое оценивается в 1,5 млрд рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:44

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