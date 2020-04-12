Евгений Петросян в пижаме на карантине примерил образ Дайан Китон
Евгений Петросян в пижаме и куче разных шляпок скопировал образ Дайан Китон. О своих занятиях на карантине юморист рассказал в микроблоге Instagram.
Петросян решил не терять время даром и начал разбирать свой гардероб. Артист обнаружил целую коллекцию стильных шляп, идеально подошедших для снятия постановочного фото. Подобный кадр есть у американки Китон, но в отличие от россиянина она запечатлена в водолазке и пальто.
Фолловеры пришли в восторг от креативного хода мыслей артиста. Некоторые просили звезду вернуться в соцсеть «ВКонтакте», которая без него стала скучной и унылой. Подобное заявление удивило возлюбленного Татьяны Брухуновой, который там никогда не регистрировался.
Ранее помощница Петросяна рассказала, как к ее избраннику относятся родители.
Петросян решил не терять время даром и начал разбирать свой гардероб. Артист обнаружил целую коллекцию стильных шляп, идеально подошедших для снятия постановочного фото. Подобный кадр есть у американки Китон, но в отличие от россиянина она запечатлена в водолазке и пальто.
«Как и все люди, во время самоизоляции я навожу порядок и пытаюсь себя развлечь», - написал Петросян.
Фолловеры пришли в восторг от креативного хода мыслей артиста. Некоторые просили звезду вернуться в соцсеть «ВКонтакте», которая без него стала скучной и унылой. Подобное заявление удивило возлюбленного Татьяны Брухуновой, который там никогда не регистрировался.
Ранее помощница Петросяна рассказала, как к ее избраннику относятся родители.