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Леонид Агутин и Анжелика Варум дуэтом исполнили песню «Всё в твоих руках» в самоизоляции

Певец Леонид Агутин на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором совместно со своей супругой Анжеликой Варум исполнил песню «Всё в твоих руках». Поклонники отметили, что дуэт получился очень трогательным, а домашняя атмосфера сделала его невероятным.

Леонид Агутин и Анжелика Варум в условиях самоизоляции не перестают радовать своих поклонников интересными публикациями и короткими выступлениями из дома. Всё чаще в микроблоге артиста стали появляться видео с исполнением уже давно полюбившихся народу хитов из его репертуара. На этот раз звёздная пара решила дуэтом исполнить композицию «Всё в твоих руках».

В конце выступления Анжелика Варум поблагодарила своего супруга за аккомпанемент и обратилась к поклонникам, отметив, что скоро всё наладится. Супруги выглядели очень счастливыми и, судя по всему, им не приходится скучать на карантине, наслаждаясь обществом друг друга. Поклонники, в свою очередь, обрадовались «домашнему» исполнению песни, а некоторые из них признались, что будут пересматривать видео, когда станет грустно на душе. «Очаровательная, замечательная, очень милая пара. Несказанное удовольствие вас видеть и слушать», «Это было невероятно трогательно. Очаровательно! Браво!», «Какие вы очаровательные! Спасибо за это живое и искреннее исполнение», - прокомментировали публикацию поклонники артиста.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:35

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