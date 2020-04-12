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В Минкомсвязи разработали приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина

В онлайн-магазинах App Store и Google Play появилось новое приложение от Минкомсвязи, выдающее QR-коды на время карантина. Вернувшиеся из-за рубежа граждане РФ будут использовать эти цифровые пропуска для выхода из дома.
В Минкомсвязи разработали приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина

Появление приложения «Госуслуги СТОП коронавирус» оказалось неожиданным для пользователей Сети, которые не смогли найти официальных заявлений от представителей Минкомсвязи. Известно, что мобильная программа предоставляет возможность оформления электронного пропуска на выход из дома в период самоизоляции. Разработанный в виде индивидуального QR-кода, этот временный документ можно будет предъявитель сотруднику полиции в случае необходимости.

Кроме прочего, приложение позволяет заполнить анкету тем людям, которые находятся за границей или недавно прибыли из зарубежья, пребывая на обязательном карантине. Известно, что способ получения пропуска вызвал волну негодования среди юзеров, ведь программа требует указать данные паспорта, адрес проживания, изображение документов и собственный снимок, в том числе с удостоверением личности. Основной проблемой называют не только неэффективность и медлительность процесса, но и возможность утечки личной информации, сообщает news.ru.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:13

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