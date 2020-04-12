В Москве спасли мужчину, который делал селфи и чуть не упал с 15 этажа





Очевидцы сообщили на пульт полиции о мужчине, повисшем на карнизе. Гражданин хотел сделать селфи, доверив свою жизнь сожительнице. Женщина не смогла удержать гражданина и втянуть его в квартиру. В момент, когда россиянин мог сорваться, в помещение вбежали сотрудники МВД и спасли его. Пара доставлена в отделение для дачи показаний.В отношении потерпевшего составлен административный протокол за нарушение режима самоизоляции. Как оказалось, мужчина в момент инцидента находился в гостях.