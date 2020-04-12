Анастасия Костенко раскрыла секрет быстрого восстановления после вторых родов

«Я втянулась в процесс и не хочу пропускать ни одну тренировку. Сразу скажу, что спорт не повлиял на лактацию. Скоро подключу скрабы, обертывания и массажи, поскольку нужно улучшить качество кожи», - написала Костенко.

Костенко считает спорт элементом своей жизни. Ради красивой фигуры модель отказалась от сладостей, печенья, сдобы и другой вредной, но безумно вкусной пищи. Знаменитость не забыла дополнить диету регулярными тренировками.На новом фото Костенко сидит на полу в красном спортивном костюме. Под ним имеется пищевая пленка и бандаж, ускоряющие процесс сжигания подкожного жира.