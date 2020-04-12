Ученые рассказали о влиянии любимой работы на человека
Американские ученые рассказали о влиянии любимой работы на человека. Оказалось, что во время выполнения интересных заданий персонал меньше устает.
Ученые провели исследование, попросив добровольцев пройти анкетирование и выполнить несколько заданий. В опросе спрашивалось о работе и самочувствии. Анализ показал, что любимые занятия чаще способствуют карьерному росту.
Добровольцы, занятые интересным трудом, демонстрировали низкий уровень усталости и чаще добивались цели. Люди, выполнявшие монотонные или сложные задания, к концу дня жаловались на отсутствие сил. Ученые полагают, что респонденты из первой группы не ощущали хода времени.
Ранее японские исследователи рассказали о создании вакцины от болезни Альцгеймера.
Ученые провели исследование, попросив добровольцев пройти анкетирование и выполнить несколько заданий. В опросе спрашивалось о работе и самочувствии. Анализ показал, что любимые занятия чаще способствуют карьерному росту.
Добровольцы, занятые интересным трудом, демонстрировали низкий уровень усталости и чаще добивались цели. Люди, выполнявшие монотонные или сложные задания, к концу дня жаловались на отсутствие сил. Ученые полагают, что респонденты из первой группы не ощущали хода времени.
Ранее японские исследователи рассказали о создании вакцины от болезни Альцгеймера.
Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 20:00