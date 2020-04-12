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Александр Ширвиндт признался, что нарушил карантин ради шоу

Александр Ширвиндт стал гостем нового выпуска программы "Ты не поверишь!". Российский режиссер признался в эфире телеканала НТВ, что нарушил карантин ради съемок в шоу.
Александр Ширвиндт признался, что нарушил карантин ради шоу

85-летний Александр Ширвиндт продолжает ходить на работу, несмотря на то, что находится в группе повышенного риска. В ходе беседы с телеведушим шоу "Ты не поверишь!" Александром Олешко артист раскрыл, каким образом оберегает организм от COVID-19. По словам режиссера, посещать съемочные площадки и работать с актерами ему помогают "шпроты и лимоны". В более серьезном ключе Ширвиндт сообщил, что пытается как можно реже выходить на улицу, но издержки профессии не позволяют работать в онлайн-режиме.

Известно, что по всей стране введен обязательный режим самоизоляции, который распространяется на всех граждан старше 65 лет. Неутешительная статистика по количеству летальных исходов пугает Ширвиндта, но он добавляет: "У меня такая профессия. Мы все стараемся собраться в тяжелой ситуации". Александр Олешко отметил, что в нынешние времена "артисты подобны военным: продолжают работать и выступать для зрителей, пытаясь передвигаться небольшими группами".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:17

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