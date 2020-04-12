Ravon вновь поднял цены на автомобили в России





Минимальную прибавку к стоимости получил автомобиль Ravon R2, который подорожал примерно на 50 тысяч рублей. Седан Nexia R3 теперь стоит на 60 тысяч рублей больше даже в базовой комплектации. Ravon R4 на российском рынке подорожал более чем на 78 тысяч рублей. Модель теперь оценивается примерно в 842 тысячи рублей в стандартной комплектации.За автомобиль Ravon R2 в России отечественные дилеры просят от 698 тысяч рублей. Самая дорогая вариация транспортного средства обойдется на почти 80 тысяч дороже. Примерно столько же стоит и Ravon R4.Предыдущее повышение стоимости транспортных средств от компании Ravon было отмечено в середине марта. Тогда производитель сообщил, что большая часть комплектующих для машин поставляется из-за границы, ввиду чего ценники формируются на фоне курса рубля. Информация о том, что стало причиной подорожания автомобилей бренда в апреле, пока отсутствует.