В США выявили прекращение работы больше 120 крупнейших телескопов Земли из-за COVD-19





Астрономы боятся, что ближайшие шесть месяцев выпадут из истории наблюдений. «При отсутствии наблюдений по всему миру может образоваться пробел, который не получится восстановить. Данный период выпадет из истории», - заявил Стивен Яновецкий из обсерватории Мак-Доналд в Техасе. Тем не менее малая часть телескопов работает. В частности, российский Большой азимутальный телескоп в Карачаево-Черкессии продолжает наблюдения.Телескоп Хобби-Эберли в США не стали закрывать в качестве специального исключения, однако его работа теперь подчиняется эпидемиологической безопасности. На данный момент функционируют и телескопы, которые предназначены для выявления в космосе опасных объектов. «Мы является критически важной службой, созданной NASA для защиты Земли от влияния астероидов. Нам придётся работать до тех пор, пока не возникнет малейший риск для людей и оборудования», — сообщил Кен Чемберс, являющийся директором обсерватории Pan-STARSS. Вернутся ли телескопы в обычный режим после снятия ограничения карантина на данный момент не известно. Вероятно, необходимо будет дождаться победы над COVD-19, так как большое количество процедур исключают социальное дистанцирование.