В США выявили прекращение работы больше 120 крупнейших телескопов Земли из-за COVD-19
Недавно журнал Astronomy из США выявил, что за последнее время из-за вспышки COVD-19 перестали работать больше 120 крупных телескопов Земли. Специалисты сообщают, из-за перерыва образуется пробел в наблюдениях, которые невозможно будет восстановить.
Астрономы боятся, что ближайшие шесть месяцев выпадут из истории наблюдений. «При отсутствии наблюдений по всему миру может образоваться пробел, который не получится восстановить. Данный период выпадет из истории», - заявил Стивен Яновецкий из обсерватории Мак-Доналд в Техасе. Тем не менее малая часть телескопов работает. В частности, российский Большой азимутальный телескоп в Карачаево-Черкессии продолжает наблюдения.
Телескоп Хобби-Эберли в США не стали закрывать в качестве специального исключения, однако его работа теперь подчиняется эпидемиологической безопасности. На данный момент функционируют и телескопы, которые предназначены для выявления в космосе опасных объектов. «Мы является критически важной службой, созданной NASA для защиты Земли от влияния астероидов. Нам придётся работать до тех пор, пока не возникнет малейший риск для людей и оборудования», — сообщил Кен Чемберс, являющийся директором обсерватории Pan-STARSS. Вернутся ли телескопы в обычный режим после снятия ограничения карантина на данный момент не известно. Вероятно, необходимо будет дождаться победы над COVD-19, так как большое количество процедур исключают социальное дистанцирование.
Астрономы боятся, что ближайшие шесть месяцев выпадут из истории наблюдений. «При отсутствии наблюдений по всему миру может образоваться пробел, который не получится восстановить. Данный период выпадет из истории», - заявил Стивен Яновецкий из обсерватории Мак-Доналд в Техасе. Тем не менее малая часть телескопов работает. В частности, российский Большой азимутальный телескоп в Карачаево-Черкессии продолжает наблюдения.
Телескоп Хобби-Эберли в США не стали закрывать в качестве специального исключения, однако его работа теперь подчиняется эпидемиологической безопасности. На данный момент функционируют и телескопы, которые предназначены для выявления в космосе опасных объектов. «Мы является критически важной службой, созданной NASA для защиты Земли от влияния астероидов. Нам придётся работать до тех пор, пока не возникнет малейший риск для людей и оборудования», — сообщил Кен Чемберс, являющийся директором обсерватории Pan-STARSS. Вернутся ли телескопы в обычный режим после снятия ограничения карантина на данный момент не известно. Вероятно, необходимо будет дождаться победы над COVD-19, так как большое количество процедур исключают социальное дистанцирование.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:42