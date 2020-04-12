АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: Знаменитости, которым карантин помешал развестись или сыграть…
EUR 80.74 USD 73.75
Курс валют на 11.04.2020

В США выявили прекращение работы больше 120 крупнейших телескопов Земли из-за COVD-19

Недавно журнал Astronomy из США выявил, что за последнее время из-за вспышки COVD-19 перестали работать больше 120 крупных телескопов Земли. Специалисты сообщают, из-за перерыва образуется пробел в наблюдениях, которые невозможно будет восстановить.

Астрономы боятся, что ближайшие шесть месяцев выпадут из истории наблюдений. «При отсутствии наблюдений по всему миру может образоваться пробел, который не получится восстановить. Данный период выпадет из истории», - заявил Стивен Яновецкий из обсерватории Мак-Доналд в Техасе. Тем не менее малая часть телескопов работает. В частности, российский Большой азимутальный телескоп в Карачаево-Черкессии продолжает наблюдения.

Телескоп Хобби-Эберли в США не стали закрывать в качестве специального исключения, однако его работа теперь подчиняется эпидемиологической безопасности. На данный момент функционируют и телескопы, которые предназначены для выявления в космосе опасных объектов. «Мы является критически важной службой, созданной NASA для защиты Земли от влияния астероидов. Нам придётся работать до тех пор, пока не возникнет малейший риск для людей и оборудования», — сообщил Кен Чемберс, являющийся директором обсерватории Pan-STARSS. Вернутся ли телескопы в обычный режим после снятия ограничения карантина на данный момент не известно. Вероятно, необходимо будет дождаться победы над COVD-19, так как большое количество процедур исключают социальное дистанцирование.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Принц Гарри после отказа от королевских обязанностей не использует свою фамилию в официальных…
Вячеслав Володин: "Полет Гагарина навсегда изменил…
Олег Газманов организовал концерт перед пустым залом Большого…
Вирусолог спрогнозировал новую волну эпидемии…
Патриарх Кирилл назвал коронавирус «Божьим…
Ravon вновь поднял цены на автомобили в…
Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон выписан из…
Елена Степаненко призналась, что заморозила свои…
В США выявили прекращение работы больше 120 крупнейших телескопов Земли из-за…
Леонид Агутин и Анжелика Варум дуэтом исполнили песню «Всё в твоих руках» в…
Стоимость обновленного Audi Q7 стартует от 4,8 млн…
Анастасия Костенко раскрыла секрет быстрого восстановления после вторых…
Инсайдеры: В альфа-версии World of Warcraft: Shadowlands есть поддержка рейтрейсинга и…
Александр Ширвиндт признался, что нарушил карантин ради…
В Минкомсвязи разработали приложение для выдачи цифровых пропусков на время…
Таисия Вилкова о коме и сборе средств на лечение: «Мошенников уже…
В Москве спасли мужчину, который делал селфи и чуть не упал с 15…
"Черный четверг": В Сети рассказали, как МиГ-15 нанес сокрушительное поражение ВВС…
Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: Знаменитости, которым карантин помешал развестись или сыграть…
Apple объявила старт продаж восстановленных Mac Pro…
На проект «Дом-2» придет экс-супруга Ильи Яббарова…
Легендарную серию игр Sonic начали продавать с большими…
Александр Ревва опубликовал фото семьи в полном…
Дмитрий Рогозин о советах Илона Маска: «Роскосмос» справится своим…
"Симптоматика заболевания не очень": Госпитализированная Татьяна Буланова рассказала о своем…
YouTube адаптировал свой сайт для…
"Детка, ты просто космос": Звезда сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова поздравила Андрея Гайдуляна с…
Психолог объяснил на примере космонавтов, почему самоизоляция не вредит…
Просмотреть все новости