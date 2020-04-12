Стоимость обновленного Audi Q7 стартует от 4,8 млн рублей





Под капотом Audi Q7 инженеры установили турбодизельный агрегат объемом на три литра, способный при крутящем моменте в 600 Нм генерировать мощность в 249 «лошадей». Мотор сочетается с 8-АКПП. Первую сотню новинка берет за 6,9 секунды при разгоне до 225 км/час. Расход по трассе составляет 7,2 литра, при езде в городских условиях – 9,4 литра. Российская модификация лишилась стартер-генератора, доступного жителям Европы.Audi Q7 в базе получил колесные диски на 19 дюймов, систему автоматического торможения, светодиодные фары, подогрев руля, 2-зонный климат-контроль, мультимедийную систему с экраном на 8 дюймов.