Apple объявила старт продаж восстановленных Mac Pro 2019
Корпорация Apple объявила старт продаж восстановленных Mac Pro. Дебют модели состоялся в прошлом году.
В интернет-магазине Apple появились старые Mac Pro. Компьютеры реализуются на 15% дешевле. Базовая модель, оснащенная 8-ядерным процессором с памятью на 32-48 Гб, обойдется потенциальным покупателям за 5349 долларов. Для сравнения, новый девайс реализуется за 6229 долларов.
Mac Pro после восстановления проходят тесты на качество. Строжайший контроль позволяет купертиновцам поставлять на рынок модели, которые почти не уступают новым устройствам. При этом на них распространяются гарантийные обязательства.
В интернет-магазине Apple появились старые Mac Pro. Компьютеры реализуются на 15% дешевле. Базовая модель, оснащенная 8-ядерным процессором с памятью на 32-48 Гб, обойдется потенциальным покупателям за 5349 долларов. Для сравнения, новый девайс реализуется за 6229 долларов.
Mac Pro после восстановления проходят тесты на качество. Строжайший контроль позволяет купертиновцам поставлять на рынок модели, которые почти не уступают новым устройствам. При этом на них распространяются гарантийные обязательства.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:00