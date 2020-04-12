"Черный четверг": В Сети рассказали, как МиГ-15 нанес сокрушительное поражение ВВС США





Во время Корейской войны США и СССР предпочитали вести опосредованную войну, которая редко выражалась в непосредственном столкновении двух сверхдержав. Исключением этому правилу можно назвать сражение 12 апреля 1951 года, о котором зарубежные военные предпочитают не говорить: детали той катастрофы получили лишь пару фраз в описании конфликта между КНДР и Республикой Корея. В информационных сводках сообщается, что тогда были сбиты три В-29 и еще семь получили повреждения, что вынудило ВВС США приостановить полеты над страной на 90 дней.Все же, по воспоминаниям участников сражения около 100 пилотов попали в плен из-за поражения. Известно, что около 48 бомбардировщиков В-29А Superfortress пытались разбомбить город Сингисю. Компанию им составили 18 истребителей F-86 Sabre, 34 F-84 Thunderjet и 24 F-80C Shooting Star. Охраной населенного пункта занимались 44 отечественных МиГ-15, которые смогли за 9 минут уничтожить 12 бомбардировщиков и 5 истребителей США, не потеряв ни одного самолета. Причиной подобных результатов была неповоротливость В-29А и эффективная работа местных сил ПВО.